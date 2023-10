Biden se diz 'indignado' com 'explosão' em hospital em Gaza

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou-se, nesta terça-feira (17), "indignado e profundamente entristecido" pela explosão em um hospital da Faixa de Gaza que deixou pelo menos 200 mortos.



Biden deu "instruções" à sua "equipe de segurança nacional para que siga recolhendo informação sobre o que aconteceu exatamente", segundo um comunicado.



O Hamas culpou Israel pelo ataque, enquanto o governo israelense afirma que a causa foi uma falha no disparo de um foguete lançado por milicianos palestinos da Jihad Islâmica.



"Estou indignado e profundamente entristecido com a explosão no hospital Al Ahli Arab, em Gaza, e a perda terrível de vidas resultante", disse Biden na nota, emitida enquanto viaja para uma visita oficial a Israel.



Biden disse que tinha conversado com o rei da Jordânia, Abdullah II, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "imediatamente após saber da notícia".



"Os Estados Unidos apoiam inequivocamente a proteção à vida de civis durante o conflito e choramos pelos pacientes, a equipe médica e outros inocentes mortos ou feridos nesta tragédia", afirmou o presidente americano.



Biden também tinha previsto viajar à Jordânia, mas a visita foi cancelada após o ataque ao hospital, no qual mais de 200 pessoas morreram, segundo funcionários de Gaza.