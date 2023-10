Mãe de refém franco-israelense pede aos 'líderes mundiais' que libertem sua filha

436

A mãe da refém franco-israelense Mia Shem fez um apelo, nesta terça-feira (17), aos líderes mundiais para que trabalhem para libertar sua filha, sequestrada em Israel por combatentes do movimento islamita palestino Hamas em 7 de outubro.



"Peço aos líderes mundiais que minha filha seja devolvida", assim como os demais reféns, disse Keren Shem, emocionada, em uma entrevista coletiva em Tel Aviv.



Pouco antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia condenado "a ignomínia de fazer reféns pessoas inocentes e sua odiosa aparição em vídeos" e reforçou o pedido de "libertação imediata e incondicional" para a jovem.



Na segunda-feira (16), o Hamas divulgou um vídeo que mostrava Mia Shem deitada e recebendo atendimento médico no braço. Sua mãe disse que descobriu a filmagem "ao mesmo tempo que o público" e sem ter tido qualquer contato prévio com o governo israelense.



"Tento não pensar em uma invasão" terrestre de Israel em Gaza, e "só penso na minha filha. Sei que ela precisa de cuidados médicos", contou a mulher, acrescentando que "o mundo deve se unir para libertar" os reféns.



Keren contou que a filha estava em uma festa ao ar livre no deserto, perto da fronteira com Gaza, quando foi sequestrada e levada para o enclave por combatentes do Hamas no dia 7.



"Agora está em Gaza. Não é a única; há muitos adultos, crianças, bebês e sobreviventes do Holocausto", disse, fazendo referência aos israelenses e estrangeiros sob custódia do grupo islamita, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.



Na segunda-feira (16), autoridades israelenses afirmaram que 199 pessoas foram levadas pelo Hamas nesta ofensiva sobre Israel.