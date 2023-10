Lula e líder da UE veem Autoridade Palestina como 'representante legítima'

436

Lula mencionou no diálogo sua preocupação com os brasileiros e outros cidadãos que estão tentando sair de Gaza (foto: Evaristo Sa/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma conversa por telefone no fim da tarde desta segunda-feira (16/10) com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, para tratar da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.





Segundo nota da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), os dois líderes concordaram com a importância de fortalecer a Autoridade Palestina "como legítima representante do povo palestino".



O órgão de governo autônomo foi criado para administrar territórios reivindicados por palestinos durante o desenrolar das negociações de paz com Israel. A entidade perdeu, porém, o controle da Faixa de Gaza para o Hamas, e hoje controla apenas partes da Cisjordânia.

Lula e Michel também concordaram em relação à importância de se criar um corredor humanitário para a a libertação de reféns e a entrada de remédios e alimentos para os civis de Gaza. O petista teria pedido que essas posições fossem reafirmadas na reunião extraordinária do Conselho Europeu —que reúne os chefes de governo dos 27 países da União Europeia (UE)— nesta terça-feira (17/10).



De acordo com a Secom, Lula ainda mencionou no diálogo sua preocupação com os brasileiros e outros cidadãos que estão tentando sair de Gaza.