Putin e Netanyahu discutem conflito com o Hamas pela 1ª vez

O presidente russo, Vladimir Putin, abordou o conflito com o Hamas por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira (16), pela primeira vez, e informou-o sobre suas conversas com líderes regionais e da Autoridade Palestina.



"O lado israelense foi informado dos pontos essenciais discutidos hoje por telefone com os líderes da Palestina, do Egito, do Irã e da Síria", afirmou o Kremlin em comunicado.



Segundo a Rússia, a conversa com Netanyahu focou na "situação de crise resultante da escalada brutal do conflito israelense-palestino".



Vladimir Putin ofereceu "suas mais sinceras condolências às famílias e amigos dos israelenses mortos".



Informou também o seu interlocutor sobre "as medidas tomadas pela Rússia para promover a normalização da situação, impedir uma nova escalada da violência e prevenir uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza".



"Reiteramos a vontade fundamental da Rússia de continuar a sua ação precisa para pôr fim ao confronto israelense-palestino e alcançar uma solução pacífica através de meios políticos e diplomáticos", acrescentou o Kremlin.



Putin conversou por telefone nesta segunda-feira, em ligações separadas, com o presidente egípcio, Abdel Fattah Al Sissi, o iraniano Ebrahim Raisi, o sírio Bashar al Assad e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.



Putin preocupou-se nessas conversas com o "aumento catastrófico" do número de vítimas civis em Gaza e com uma eventual escalada do conflito entre Israel e o Hamas palestino para uma "guerra regional".



A Rússia mantém tradicionalmente boas relações com as autoridades israelenses e palestinas, assim como com a Síria, o Egito e o Irã.