Presidente do Azerbaijão hasteia bandeira nacional na capital de Nagorno-Karabakh

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, viajou neste domingo (15), pela primeira vez, para Stepanakert, capital de Nagorno Karabakh, região retomada dos separatistas armênios em setembro, após uma breve ofensiva militar de Baku.



"Ilham Aliev hasteou a bandeira do Azerbaijão na cidade de Khankendi (nome azerbaijano de Stepanakert) e fez um discurso", disse a presidência, em um comunicado.



É a primeira vez que Aliyev, de 61 anos, viaja para Nagorno-Karabakh desde sua chegada ao poder em 2003, quando sucedeu a seu pai, Heydar Aliyev.



Vestido com traje militar, segundo imagens publicadas por sua assessoria, o presidente também hasteou a bandeira em outras três cidades de Nagorno-Karabakh.



Em setembro, o governo azebaijano obteve uma vitória militar em 24 horas contra os separatistas armênios neste enclave, de onde a população fugiu, desde então.



Azerbaijão e Armênia travaram duas guerras pelo controle deste território: uma, na década de 1990, após a dissolução da URSS; e outra, em 2020, vencida por Baku.