Quinto avião da FAB sai de Israel com 16 pets e 215 brasileiros

Brasileiros ainda no embarque, em Israel (foto: Gil Cohen-Magen/AFP)

O quinto avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que busca brasileiros em Israel, após o início da guerra há uma semana, decolou de Tel Aviv neste sábado (14/10). O voo traz 215 passageiros e 16 pets. A previsão de pouso no Rio de Janeiro é para a madrugada deste domingo (15/10).Até o momento, 701 brasileiros que estavam em Israel já foram trazidos de volta ao Brasil. Com a chegada desse grupo, a ação vai somar 916 brasileiros e 24 animais de estimação já resgatados da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, desde o início da Operação Voltando em Paz.Outra aeronave irá decolar para Israel às 17h deste sábado. A previsão é que o avião volte ao Brasil na terça-feira (17/10), trazendo mais brasileiros.As missões continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão é de que haja cerca de 15 voos no total.Com 207 passageiros, dois cachorros e dois gatos, o quarto voo chegou ao Brasil na madrugada deste sábado (14/10). O desembarque também ocorreu no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.