Primeiro voo fretado com cidadãos americanos deixa Israel rumo à Europa (Casa Branca)

O primeiro voo fretado especialmente para evacuar cidadãos americanos deixou Israel e está a caminho da Europa, informou um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (13), sem dar detalhes sobre seu destino.



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou que outros voos se seguirão a este primeiro "pelo tempo que houver demanda dos cidadãos americanos".



Ao menos 27 americanos morreram e outros foram sequestrados pelo grupo islamita palestino Hamas, após o ataque de sábado contra Israel.



Outros 14 cidadãos americanos estão desaparecidos, sem que se saiba se alguns deles são mantidos como reféns.



O exército israelense bombardeia o enclave palestino desde sábado, em resposta à ofensiva do Hamas.



Mais de 1.300 pessoas morreram em Israel desde então, a maioria civis, e cerca de 150 foram sequestrados pelo Hamas, segundo o exército.



Em Gaza, território de 362 km2, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, mais de 1.800 pessoas morreram até agora, entre elas 583 crianças, segundo as autoridades.