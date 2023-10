436

O secretário americano de Estado, Antony Blinken, pediu a Israel, nesta sexta-feira (13), que evite mortes de civis na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios diários desde a ofensiva do movimento palestino islamita Hamas contra Israel no sábado.



"Pedimos aos israelenses que tomem todas as precauções possíveis para evitar o dano aos civis", declarou Blinken em uma coletiva de imprensa em Doha, no Catar.