Confirmada a morte de brasileira que estava desaparecida em Gaza

Desaparecida desde sábado (7/10), Karla Stelzer foi encontrada morta em Israel (foto: Arquivo pessoal)

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na manhã desta sexta-feira (13/10), a morte da terceira brasileira em Israel, em decorrência do conflito entre o país e o grupo terrorista Hamas. Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, também estava na rave Universo Paralello, que ocorria próximo à Faixa de Gaza no momento em que os militantes terroristas invadiram o país com bombas e homens armados no sábado (7/10).

Outros dois brasileiros que estavam no festival também foram encontrados mortos nessa semana. O Itamaraty se solidarizou "com a família, amigas e amigos de Karla". "O governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil".

Karla era namorada do israelense Gabriel Azulay. Os dois estavam no festival de música atacado pelo Hamas no sábado (7/10). Gabriel foi encontrado morto na quarta-feira (11/10). Além dos dois, a carioca Bruna Valeanu e o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer, que estavam na rave, também morreram em decorrência do ataque.

Matéria em atualização