Secretário da Defesa dos EUA visita Israel para supervisionar entrega de ajuda

O secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, chegou nesta sexta-feira (13) a Israel para expressar a sua solidariedade ao país, após o sangrento ataque do movimento islâmico palestino Hamas.



Lloyd Austin se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o ministro da Defesa, Yoav Gallant.



A visita de Austin é consecutiva à do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que partiu nesta sexta-feira para a Jordânia.



A viagem de Austin tem como objetivo ressaltar "o apoio inabalável dos Estados Unidos ao povo de Israel e o compromisso de garantir que Israel disponha do necessário para se defender", afirmou o Departamento da Defesa em um comunicado.



Austin supervisionará pessoalmente a entrega de uma parte da ajuda que os Estados Unidos estão enviando para Israel. Washington já enviou um porta-aviões e outros navios de guerra para o Mediterrâneo oriental.



"Fornecemos apoio maciço. Vários carregamentos do material solicitado chegaram a Israel. Outro chegará hoje [sexta-feira] e mais nos próximos dias", disse um funcionário de alto escalão da Defesa dos EUA a repórteres durante a viagem a Israel.