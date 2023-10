Estrelas de Hollywood condenam 'maldade' do Hamas após ataque a Israel

436

Centenas de celebridades de Hollywood assinaram, nesta quinta-feira (12), uma carta aberta condenando os "atos bárbaros" e a "maldade" dos membros do grupo islamista palestino Hamas, que assassinaram e sequestraram civis israelenses em um ataque sangrento no fim de semana.



A protagonista de "Mulher-Maravilha", a israelense Gal Gadot, está na lista de estrelas, que inclui, ainda, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Michael Douglas e Jerry Seinfeld.



"O Hamas assassinou e sequestrou homens, mulheres e crianças inocentes. Eles sequestraram e mataram bebês e idosos", diz a carta aberta publicada pela organização sem fins lucrativos Creative Community For Peace.



"Isso é terrorismo. Isso é maldade. Não há justificativa ou maneira de racionalizar as ações do Hamas", acrescenta o texto. "Esses são atos bárbaros de terrorismo que precisam ser condenados por todos".



A carta, assinada por cerca de 700 pessoas da indústria do entretenimento, foi publicada menos de uma semana depois que membros armados do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas em Israel e fizeram cerca de 150 reféns em um ataque surpresa lançado de Gaza.



Israel respondeu com ataques aéreos e de artilharia a alvos do Hamas por seis dias, resultando em mais de 1.400 mortes.



A carta insta os membros da indústria do entretenimento a apoiar Israel.



Os signatários pedem aos seus colegas que "façam o que estiver ao seu alcance para instar a organização terrorista a devolver os reféns inocentes às suas famílias".



Esta é a primeira reação em grande escala da indústria, mas vem após uma série de publicações individuais nas redes sociais.