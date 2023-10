Terceiro voo decola de Israel com 69 brasileiros repatriados

436

Brasileiros estavam no país quando começou o conflito entre Israel e o Hamas e pediram para ser repatriados pelo governo federal (foto: Força Aérea Brasileira (FAB)/Divulgação)

Mais brasileiros serão repatriados amanhã

Decolou de Tel Aviv há pouco, nesta quinta-feira (12/10), o terceiro voo com brasileiros repatriados em meio à guerra entre Israel e Palestina. A aeronave KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB), traz 69 brasileiros resgatados rumo ao Aeroporto de Guarulhos, São Paulo.Dos 69 repatriados, há duas gestantes. 29 brasileiros vão desembarcar em São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, nove para Belo Horizonte, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia e um para Cuiabá. Segundo o Planalto, o KC-390 decolou às 11h55, horário de Brasília.Ao todo, cerca de 500 brasileiros já foram resgatados de Israel após os ataques do grupo extremista Hamas e os bombardeiros de Israel à Faixa de Gaza. A expectativa é que 905 sejam repatriados até o domingo (15). Até o momento, a lista de brasileiros interessados em voltar ao país ultrapassa as 2.500 assinaturas, embora haja registros duplicados.Outras aeronaves da FAB já se preparam para pegar passageiros em Israel. Hoje, um KC-30 pousou em Roma, Itália, e irá amanhã (13) a Israel buscar mais brasileiros.O maior desafio é resgatar um grupo de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, já que a única saída por terra, pelo Egito, está sendo bombardeada pelas forças israelenses. Ainda não há previsão para a retirada desses brasileiros da zona de conflito. Cerca de 13 deles estão abrigados em uma escola.