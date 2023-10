Voo com mais 214 brasileiros e quatro pets que estavam em Israel chega ao Rio

436

Voo que partiu de Israel nesta quarta foi o primeiro em que os animais domésticos puderam ser embarcados, a partir da facilitação de procedimentos articulada pelo Governo Federal (foto: (Gov.br / FAB))

Uma segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao Brasil com brasileiros que estavam em Israel na madrugada desta quinta-feira (12/10). O voo chegou às 2h41 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Estavam a bordo 214 brasileiros e quatro animais, um cachorro e três gatos.

O KC-30 (Airbus A330 200) saiu de Tel Aviv às 12h30, pelo horário de Brasília, de quarta-feira (11/10). Do Rio, os passageiros poderão chegar a seus destinos finais por voos comerciais gratuitos. Para isso, o governo fechou uma parceria com a Azul Linhas Aéreas. Esta é a segunda aeronave da FAB que buscou brasileiros em Israel. A primeira chegou na madrugada desta quarta-feira (11/10) com 211 brasileiros a bordo e pousou em Brasília.

As próximas aeronaves com repatriados pousarão no Recife, em São Paulo e as duas últimas no Rio de Janeiro.

Pelo menos 2500 brasileiros que estão em Israel pediram auxílio do governo federal para voltar para casa. Nesta quarta, o governo informou que fará quantas viagens forem necessárias para trazer todos que pediram ajuda. Além disso, 50 brasileiros que estão na Faixa de Gaza também pediram repatriação. De acordo com o governo, não há ainda uma data para fazer o resgate. A saída seria por terra, pela fronteira pelo Egito.

O Brasil é o primeiro país a retirar seus cidadãos de Israel em meio à guerra. Dois brasileiros morreram no conflito, quando a festa em que estavam, perto da Faixa de Gaza foi atacada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, no sábado (7/10). Ainda há uma outra brasileira desaparecida. Além disso, nesta quarta, Israel disse que há informações de que brasileiros estariam sendo feito reféns pelo Hamas. O Itamaraty ainda não conseguiu confirmar a informação.