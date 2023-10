Israel mantém bombardeios em Gaza e mata familiares de líder do Hamas

436

Forças militares de Israel continuaram os bombardeios intensos contra pontos considerados estratégicos na Faixa de Gaza (foto: MOHAMMED ABED/AFP)

As forças militares de Israel continuaram nesta quarta-feira (11/10) os bombardeios intensos contra pontos considerados estratégicos na Faixa de Gaza, região palestina controlada pelo grupo islâmico Hamas. A ação teria atingido a casa matado familiares de Mohammad Deif, chefe da ala militar da facção terrorista.

Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, disse à agência de notícias Associated Press que o pai, o irmão e pelo menos dois outros parentes do líder terrorista foram mortos no ataque aéreo. A facção radical não havia confirmado as mortes de forma oficial até a tarde desta quarta.

Os atentados do grupo terrorista são os piores sofridos por Israel em 50 anos. A incursão do Hamas deixou mais de 1.200 mortos em solo israelense. Já os ataques retaliatórios mataram ao menos 1.055 na Faixa de Gaza. No total, 2.255 mortes tinham sido confirmadas até a manhã desta quarta.