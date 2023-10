436

Os Estados Unidos estão trabalhando "ativamente" com Israel e Egito para dar uma saída segura à população civil de Gaza, em meio à guerra que se seguiu a um ataque sangrento do Hamas, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (11).



"Estamos discutindo isto ativamente com nossos contrapartes israelenses e egípcios. Apoiamos uma passagem segura para os civis", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.