Egito alertou Israel 'três dias' antes do ataque do Hamas

Michael McCaul (foto: Michael McCaul.com)

O Egito alertou Israel sobre os riscos de uma possível violência "três dias" antes do ataque do Hamas, disse o congressista americano Michael McCaul, chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes, nesta quarta-feira (11)."Sabemos que o Egito avisou os israelenses três dias antes que um evento semelhante poderia ocorrer", disse ele após uma reunião perante o Congresso dos EUA."Foi dado um aviso, a questão é saber a que nível", acrescentou o influente legislador.O Egito não comentou oficialmente esta informação, publicada na imprensa há vários dias.Mas, pela segunda vez desde o início da guerra, fontes do aparelho de segurança egípcio citadas pela imprensa "negaram relatos da imprensa israelense que afirmavam que os serviços egípcios tinham informado os israelenses da vontade do Hamas de realizar o ataque que aconteceu em 7 de outubro"."Nós realmente não sabemos como perdemos isso, não sabemos realmente como Israel não percebeu", disse McCaul, aludindo a possíveis falhas na Inteligência israelense.Israel impôs um "cerco total" à Faixa de Gaza enquanto continua bombardeando alvos do Hamas, depois de os combatentes do grupo islâmico terem lançado uma ofensiva mortal contra o território israelense no sábado.