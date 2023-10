Porta-voz de Israel sobre reféns: 'Relatos são de três brasileiros'

Membros do movimento xiita muçulmano al-Nujaba do Iraque agitam a bandeira palestina durante um comício em Bagdá em 8 de outubro de 2023, para expressar seu apoio à "Operação Al-Aqsa Flood" que foi lançada por militantes do Hamas no dia anterior contra Israel a partir de Gaza Faixa.

(foto: Ahmad AL-RUBAYE/AFP)