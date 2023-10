Não há indícios de 'atores adicionais' no ataque a Israel, diz militar dos EUA

436

Os Estados Unidos não têm indícios de que qualquer país ou "atores adicionais" busquem juntar-se ao ataque do Hamas contra Israel, disse o chefe do Estado-Maior dos EUA, general Charles Brown, nesta quarta-feira (11).



"Não vi indícios de que atores adicionais estejam tentando se envolver em detrimento de Israel", disse o alto oficial militar dos EUA na sede da Otan, em Bruxelas.



Pouco depois dessas declarações de Brown, o Exército de Israel relatou uma "suspeita de infiltração" no espaço aéreo israelense a partir do Líbano, em meio a sirenes de alerta nas cidades ao longo da fronteira.



O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que "para qualquer país, qualquer organização, para qualquer um que pense em tentar tirar vantagem da agonia de Israel e expandir o conflito, só temos uma resposta: não faça isso".



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que navios e aviões de combate se aproximassem de Israel, e também enviou mais ajuda militar ao país.



"Ajustamos a nossa presença. Não apenas em apoio a Israel, mas para ações futuras", explicou Brown.