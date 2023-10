436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta terça-feira (10), que está disposto a mobilizar forças militares adicionais no Oriente Médio, após o ataque sangrento do Hamas a Israel.



"Os Estados Unidos também melhoraram nossa posição de força militar na região para fortalecer nossa dissuasão", disse Biden em um discurso na Casa Branca, em alusão ao envio de um grupo de porta-aviões ao Mediterrâneo oriental.



"Estamos prontos para mobilizar recursos adicionais quando for necessário".