Israelense conseguiu fugir de rave: "Foi um milagre para mim"

Israelense disse que tudo corria bem no festival quando o local foi invadido por membros do Hamas (foto: (Material cedido ao Correio))

Alvo do grupo palestino Hamas, o festival Universo paralello era um dos momentos mais felizes da vida do israelense Gal Ofir, de 27 anos. Em entrevista ao Correio, ele relatou que tudo corria bem no festival quando o local foi invadido por membros do Hamas.



"Tudo começou às 6h. Houve foguetes... Você sabe... No começo, achávamos que eram apenas foguetes. Eles pararam a música e nos disseram para juntarmos nossas coisas e seguirmos em frente", relatou.

A maioria das pessoas no local também tentavam fugir, o que ocasionou um grande congestionamento. Gal dirigia rumo a cidade dele, Netanya, contudo, um policial indicava que as pessoas dirigissem até Netanyahu pelo lado sul de Israel. "O que ele não sabia era que, basicamente, quase nos mandou para a morte".

Segundo Gal, enquanto estava na estrada, o carro foi bombardeado por 15 ou 17 diferentes terroristas. "Eles atiraram contra o nosso carro. Muitas, muitas balas contra o meu carro. Marcas imensas de tiros". A cenas, ficaram marcadas na memórias do jovem, que relatou ter visto mais de 10 corpos ao logo do trajeto, desde que tinha deixado o local da rave.





Para se proteger, ao invés de dirigir todos os 150 km, Gal e os membros do carro se moveram por 2 ou 3 km apenas, até um imenso armazém de cenouras. Por lá, ficaram por cerca de 12 horas, sem contato externo além da polícia, que tentou os regatar mas iam sempre de encontro com membros do Hamas.



Eles foram resgatados por um civil chamado Rami Davidian. "Graças a Deus eu sobrevivi. Realmente, foi um milagre para mim. De qualquer forma, essa é minha história. Espero que o mundo veja e escute o que realmente está acontecendo. É importante entender que eles assassinaram pessoas inocentes, sem motivo".