Brasileira desaparecida em Israel é encontrada morta, diz família

A brasileira Bruna Valeanu, morta em decorrência do conflito em Israel

A brasileira Bruna Valeanu, que estava desaparecida em Israel desde o ataque do Hamas no sábado (7/10), morreu em decorrência da invasão. A informação foi confirmada pela família ao portal g1.

Bruna estava na festa Universo Paralello, que ocorria próximo à Faixa de Gaza, e que foi atacada por combatentes do Hamas. Após o ataque na festa, ela chegou a entrar em contato com a família, mas ainda no sábado, os parentes perderam contato com a jovem.

Após o ataque na festa, Bruna chegou a entrar em contato com a família, mas ainda no sábado, os parentes perderam contato com a jovem

Em entrevista ao g1, a irmã dela, Nathalia Valeanu, chegou a falar que acreditava que ela poderia estar sendo mantida refém. “Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque se não, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, disse.

A brasileira tinha 24 anos e nasceu no Rio de Janeiro, mas também tinha nacionalidade israelense. Desde 2015 morava em Israel, na cidade de Petah Tikva. No país, ela estudava comunicação e sociologia/antropologia na Universidade de Tel Aviv.



Bruna é a segunda brasileira morta no ataque

Na noite da segunda-feira (9/10), a família de Ranani Glazer, que também estava no mesmo festival de Bruna quando o ataque do Hamas ocorreu, confirmou a morte do brasileiro. O Itamaraty confirmou a informação na manhã desta terça-feira (10/10) e prestou condolências à família.



O brasileiro, de 24 anos, é natural do Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos. O jovem tinha dupla cidadania e já prestou serviços militares no território israelense.