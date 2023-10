Israelenses unidos para apoiar as Forças Armadas

436

Na base militar israelense de Ramla, a cerca de 25 km de Tel Aviv, voluntários civis entregam alimentos e equipamentos aos soldados, enquanto os reservistas respondem à convocação para o serviço militar. A "união nacional" dos israelenses em apoio ao exército, após o ataque do Hamas no sábado, é total.



Israel convocou até 300.000 reservistas militares para sua campanha "Espadas de Ferro" em resposta ao ataque mortal de sábado.



Os palestinos, sob os intensos bombardeios de Israel, se preparam para uma possível invasão terrestre do enclave palestino.



Vestido com uniforme militar, o reservista Shlomo Zorno retirou um fuzil e um colete à prova de balas do porta-malas de seu veículo.



"Sabíamos que um ataque como esse poderia acontecer", disse Zorno, um educador de 42 anos que mora em Ascalon, uma cidade próxima à Faixa de Gaza, onde muitos foguetes caíram.



Um foguete caiu "muito perto" de minha casa, disse Zorno, que respondeu imediatamente à convocação do exército. "Não pensei duas vezes", disse.



O ataque do Hamas deixou pelo menos 900 israelenses mortos e 2.600 feridos, enquanto o Hamas fez cerca de 150 reféns, de acordo com o governo israelense.



A resposta de Israel a Gaza deixou 687 mortos e 3.727 feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino.



"Todo o povo está ajudando o exército deste maravilhoso país, que precisa estar 'unido'", disse Any Gotleyb, de 62 anos.



- "Estávamos divididos" -



Israel está profundamente dividido devido a uma reforma judicial promovida pelo governo de extrema direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que desencadeou protestos semanais em massa de seus opositores, que temiam um governo autoritário.



A reforma busca, entre outras coisas, restringir os poderes da Suprema Corte em favor do Executivo.



Alguns reservistas haviam ameaçado não se apresentar ao serviço como protesto, o que aumentou as preocupações com a segurança nacional. No entanto, por enquanto, os israelenses parecem ter deixado de lado as diferenças para enfrentar a guerra.



Eran Levine, de 25 anos, ficou ferido durante seu serviço militar, mas espera voltar às forças armadas.



"Este é o nosso 11 de setembro. Antes disso, você sabe, estávamos divididos", comentou Levine na base de Ramla.



"Quando algo assim acontece, você tem que se unir e lutar contra um inimigo comum que está tentando nos destruir e matar", acrescentou Levine, que participou dos protestos contra a reforma judicial.



"Depois disso, todo o resto se torna insignificante", afirmou o homem.



"Devemos deixar de lado nossas diferenças e nos unir, porque se estivermos unidos, ninguém pode nos vencer", garantiu.