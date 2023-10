Israel bombardeou posto fronteiriço de Gaza com Egito três vezes em 24h

436

O posto fronteiriço de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, foi bombardeado três vezes pela Força Aérea israelense nas últimas 24 horas, informaram uma ONG e um fotógrafo da AFP, nesta terça-feira (10).



Esse ponto de passagem é a única saída do enclave palestino que não é controlada por Israel.



Nesta terça-feira, seu lado palestino foi bombardeado duas vezes, interrompendo o trânsito de famílias que saíam de ou chegavam ao enclave palestino, disseram várias testemunhas.



O Exército israelense disse, contudo, que neste momento não pode "confirmar nem negar" a ocorrência desses bombardeios.



A ONG egípcia Sinai for Human Rights afirmou que o bombardeio "causou um novo fechamento do ponto de passagem".



Nenhuma das partes confirmou essa informação.



Testemunhas relataram à AFP que os funcionários egípcios do posto fronteiriço deixaram os edifícios onde trabalham e que vários ônibus que transportavam famílias palestinas do Egito para Gaza deram meia-volta.



O posto de Rafah já havia sido fechado na noite de segunda-feira, temporariamente, após um primeiro bombardeio israelense, segundo uma fonte de segurança egípcia e testemunhas.



A Faixa de Gaza está sujeita a um rígido bloqueio imposto por Israel desde 2007, mas o Egito - primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel - costuma manter aberto o posto fronteiriço de Rafah. Poucos habitantes do enclave obtêm a autorização necessária para utilizá-lo e, quando concedida, isso costuma acontecer por razões médicas.



Desde sábado, mais de 1.600 pessoas morreram por causa da ofensiva lançada pelo movimento islâmico palestino Hamas contra Israel e pela resposta do Exército israelense a esse ataque.



