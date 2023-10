Taiwan será livre e democrática 'por gerações', diz presidente

436

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse nesta terça-feira (10) que a ilha preserva sua democracia, apesar da crescente pressão da China, e prometeu que seu povo permanecerá "livre" por gerações.



"Ante as tremendas pressões internas e externas, a democracia de Taiwan cresceu e floresceu (...) e emergimos ainda mais resilientes", declarou Tsai em um discurso pelo Dia Nacional.



"O povo taiwanês (...) será um povo democrático e livre por gerações", acrescentou.



A China considera Taiwan, de governo autônomo, como parte de seu território e, nos últimos anos, intensificou a pressão militar e política contra o governo de Tsai.



A ilha enfrenta incursões de aviões militares chineses quase diariamente, enquanto no cenário internacional Pequim arrebatou-lhe aliados internacionais para isolá-la.



"Proteger a democracia de Taiwan é proteger o valor universal da democracia", disse a presidente.



Pequim tem feito grandes exercícios militares em torno da ilha, com simulações de bloqueios que geraram temor no governo Tsai e em seus aliados, como os Estados Unidos.



A governante está na reta final de seu segundo mandato, e a lei a impede de concorrer a uma terceira eleição. A ilha terá eleições em janeiro, nas quais o vice-presidente Lai Ching-te aparece como favorito nas pesquisas.