Trabalhistas prometem em seu congresso 'reconstruir' o Reino Unido

436

Os trabalhistas, reunidos no seu congresso anual em Liverpool, prometeram nesta segunda-feira (9) "reconstruir" o Reino Unido e proporcionar segurança e responsabilidade econômica, após o "caos" dos anos de governo conservador, em um país marcado por um aumento líquido no custo de vida.



"Eu faço esta promessa", o Partido Trabalhista irá "restaurar a credibilidade econômica" do país e "elevar o nível de vida", declarou Rachel Reeves, a principal responsável do Partido Trabalhista em política financeira, na plataforma do Congresso. Ela se tornaria ministra da Economia se o seu partido vencer as próximas eleições legislativas.



Os trabalhistas têm atualmente uma vantagem confortável nas pesquisas de intenção de voto, antes das eleições que devem ser marcadas antes de janeiro de 2025.



Reeves destacou que o país vive anos de "austeridade" sob o governo conservador, como consequência da crise econômica e do referendo do Brexit, que resultou na saída da União Europeia.



A líder trabalhista afirmou que o seu partido irá restaurar uma "solidez" que permitirá à sociedade "resistir aos choques globais", como a pandemia do coronavírus ou a guerra na Ucrânia.



Rachel Reeves disse que o pior que pode acontecer à economia do Reino Unido são "mais cinco anos de caos com os conservadores", ao mesmo tempo que recordou o "orçamento kamikaze" da ex-primeira-ministra Liz Truss.