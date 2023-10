Com gol de Martinelli, Arsenal vence City e sobe para 2º no Inglês

436

Jogando em casa, o Arsenal venceu o Manchester City por 1 a 0 neste domingo (8), no grande duelo da 8ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu para a segunda posição da tabela com os mesmos 20 pontos do Tottenham, líder no saldo de gols.



Esta é a primeira vitória dos 'Gunners' sobre os 'Citizens' na Premier League desde 2015. Além disso, é a primeira vez que o time de Manchester perde dois jogos consecutivos no campeonato desde 2018, depois da derrota para o Wolverhampton (2 a 1) no fim de semana passado.



Em um duelo com poucas oportunidades claras, o Arsenal chegou ao gol da vitória em um chute do brasileiro Gabriel Martinelli que desviou em Nathan Aké e deixou o goleiro Ederson sem chances de defesa (86').



"Tentei fazer o melhor possível para me recuperar e estar pronto para o próximo jogo", comentou Martinelli, que sofreu com problemas físicos nas últimas semanas e começou a partida no banco.



"Sabemos do nosso potencial e sabemos como é difícil jogar contra eles. Hoje vencemos e isso nos dá confiança para seguir", acrescentou o brasileiro.



Com a derrota, o City cai para a terceira posição com 18 pontos, um a mais que o Liverpool, quarto colocado, que mais cedo não passou de um empate em 2 a 2 com o Brighton.



Os 'Reds' voltaram a viver um fim de semana frustrante, depois da cruel derrota para o Tottenham por 2 a 1, em que tiveram um gol anulado erroneamente.



Contra o Brighton, o Liverpool saiu atrás com o gol de Simon Adingra (20'), mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo marcando duas vezes com o egípcio Mohammed Salah (40' e 45'+1 de pênalti).



Na segunda etapa, o capitão dos 'Seagulls', Lewis Dunk (78'), foi o autor do gol do empate final.



Em outros jogos deste domingo, West Ham e Newcastle também empataram em 2 a 2, enquanto Wolverhampton e Aston Villa ficaram no 1 a 1.



-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sábado:



Luton Town - Tottenham 0 - 1



Manchester United - Brentford 2 - 1



Burnley - Chelsea 1 - 4



Fulham - Sheffield United 3 - 1



Everton - AFC Bournemouth 3 - 0



Crystal Palace - Nottingham 0 - 0



- Domingo:



Wolverhampton - Aston Villa 1 - 1



Brighton - Liverpool 2 - 2



West Ham - Newcastle 2 - 2



Arsenal - Manchester City 1 - 0



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Tottenham 20 8 6 2 0 18 8 10



2. Arsenal 20 8 6 2 0 16 6 10



3. Manchester City 18 8 6 0 2 17 6 11



4. Liverpool 17 8 5 2 1 18 9 9



5. Aston Villa 16 8 5 1 2 19 12 7



6. Brighton 16 8 5 1 2 21 16 5



7. West Ham 14 8 4 2 2 15 12 3



8. Newcastle 13 8 4 1 3 20 9 11



9. Crystal Palace 12 8 3 3 2 7 7 0



10. Manchester United 12 8 4 0 4 9 12 -3



11. Chelsea 11 8 3 2 3 11 7 4



12. Fulham 11 8 3 2 3 8 13 -5



13. Nottingham 9 8 2 3 3 8 10 -2



14. Wolverhampton 8 8 2 2 4 9 14 -5



15. Brentford 7 8 1 4 3 11 12 -1



16. Everton 7 8 2 1 5 9 12 -3



17. Luton Town 4 8 1 1 6 6 15 -9



18. Burnley 4 8 1 1 6 7 20 -13



19. AFC Bournemouth 3 8 0 3 5 5 18 -13



20. Sheffield United 1 8 0 1 7 6 22 -16