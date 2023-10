Eleições regionais em duas regiões alemãs são duro golpe à coalizão governante

436

A frágil coalizão de centro-esquerda de Olaf Scholz na Alemanha sofreu uma dura derrota neste domingo (8) nas eleições das duas grandes regiões conservadoras do país, onde se confirma a ascensão da extrema direita, segundo as pesquisas.



As eleições foram um duro golpe tanto para o Partido Social Democrata (SPD) de Scholz, como para o partido dos Verdes e o Partido Liberal (FDP).



As eleições foram realizadas na Baviera, o maior estado alemão em área, e em Hesse, onde está localizada Frankfurt.



As pesquisas de boca de urna dão a vitória aos conservadores em ambas as eleições e colocam a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, em segundo lugar.



Na Baviera, onde 9,4 milhões de pessoas foram convocadas às urnas, o FDP não teria alcançado os 5% necessários para permanecer no Parlamento.



A CSU, partido da União Social Cristã, obteve 36,7%, os Verdes 15,6% e o SPD 8,5%, segundo os primeiros resultados.



Em Hesse, com 4,3 milhões de eleitores, a União Democrata Cristã (CDU) obteve 34,7% dos votos, os Verdes 15,5%, o SPD 15,2%.



A AfD, por outro lado, obteve 15,8% dos votos na Baviera e 16,8% em Hesse.



"Estamos no caminho certo", reagiu a co-líder da AfD, Alice Weidel, interpretando os resultados como "um castigo" para o governo e "um voto pela mudança".



A nível nacional, este partido anti-imigração lidera as pesquisas (entre 20% e 22% dos votos), atrás da direita (26-28%).