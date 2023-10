436

A estrela americana da ginástica artística Simone Biles ampliou seu recorde de medalhas de ouro em Mundiais para 23, ao ser campeã no solo neste domingo (8), com o Brasil completando o pódio.



Depois de uma saída do tablado em uma diagonal, Biles conseguiu 14,633 pontos. A medalha de prata ficou com Rebeca Andrade (14,500) e o bronze foi para Flávia Saraiva (13,966).



Pouco antes, a americana tinha sido campeã também na trave de equilíbrio com 14,800 de pontuação, à frente da jovem chinesa de 17 anos Yaqin Zhou (14,700).



Rebeca (14,300), que tinha derrotado Biles na final do salto, disputada no sábado, ficou com a medalha de bronze.