Hong Kong aumenta nível de alerta para tufão Koinu

As autoridades de Hong Kong elevaram, neste domingo (8), pela segunda vez, o nível de alerta para o tufão Koinu, que passou de T8 para T9, um mês depois da passagem do supertufão Saola, que foi seguido pelas piores chuvas registradas em anos.



Às 19h00 (08h00 no horário de Brasília), o observatório meteorológico elevou o sinal de alerta para "T9".



"Isso significa que os ventos devem aumentar significativamente", disse.



O Observatório Meteorológico de Hong Kong alertou para ventos fortes e chuvas torrenciais.



O tufão "Koinu passará esta noite cerca de 70 quilômetros ao sul de Hong Kong, o seu ponto mais próximo", informou o Observatório da cidade, que aconselhou a população a evitar zonas baixas em caso de tempestade.



Escolas, creches, terminais de carga, balsas e ônibus anunciaram que suspenderiam suas atividades durante o dia e à tarde.



Cerca de 90 voos foram cancelados e 130 atrasados ao longo do dia, segundo o Aeroporto Internacional de Hong Kong.



Antes de seguir para Hong Kong, Koinu chegou à ilha vizinha de Taiwan, onde deixou uma pessoa morta e centenas de milhares de casas sem eletricidade.