436

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou neste sábado (7) com o Egito, um mediador-chave entre Israel e Hamas, para buscar o fim imediato da ofensiva dos militantes, informou o Departamento de Estado.



Em uma chamada telefônica com o ministro das Relações Exteriores, Sameh Shoukry, Blinken destacou "a urgência de alcançar o cessar imediato do tremendo ataque dos terroristas do Hamas contra Israel", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.