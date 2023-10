Bellingham comanda goleada do Real Madrid sobre Osasuna no Espanhol

436

Autor de dois gols, Jude Bellingham comandou a vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna neste sábado (7), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que mantém a equipe na liderança da tabela.



Contando todas as competições, Bellingham já marcou dez gols em seus primeiros nove jogos com a camisa merengue.



E a torcida já se rendeu ao novo ídolo. "Hey Jude", a famosa música dos Beatles, foi candada pelos madridistas presentes no Santiago Bernabéu.



Já decisivo na vitória sobre o Napoli por 3 a 2 na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o meia inglês abriu o placar após bonita jogada coletiva do Real Madrid (9').



Bellingham fez mais um no início do segundo tempo (55'), antes de Vinícius Júnior (65') e Joselu (70'), que ainda perdeu um pênalti na reta final (84'), completarem a goleada.



"Incrível. Ele nasceu para jogar no Real Madrid, para marcar época no maior time do mundo", disse Vini Jr. sobre o impacto do meia inglês na equipe.



"Sim. Tomara que dure muitos anos, que joguemos aqui por muito tempo. Estou muito feliz por jogar com Jude", disse o atacante brasileiro ao ser perguntado sobre se tem uma conexão especial com Bellingham.



Com esta vitória, o Real Madrid volta a ultrapassar o Girona, que mais cedo tinha pulado provisoriamente para a liderança ao bater o Cádiz por 1 a 0.



Nos outros jogos deste sábado, Mallorca e Valencia empataram em 1 a 1, e o duelo entre Sevilla e Rayo Vallecano terminou em 2 a 2.



-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Athletic Bilbao - Almería 3 - 0



- Sábado:



Cádiz - Girona 0 - 1



Real Madrid - Osasuna 4 - 0



Mallorca - Valencia 1 - 1



Sevilla - Rayo Vallecano 2 - 2



- Domingo:



(09h00) Villarreal - Las Palmas



(11h15) Atlético de Madrid - Real Sociedad



(13h30) Alavés - Betis



Celta Vigo - Getafe



(16h00) Granada - Barcelona



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 6 14



2. Girona 22 9 7 1 1 19 11 8



3. Barcelona 20 8 6 2 0 19 8 11



4. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 16 9 7



5. Atlético de Madrid 16 7 5 1 1 18 7 11



6. Real Sociedad 15 8 4 3 1 16 10 6



7. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 13 -2



8. Betis 12 8 3 3 2 10 12 -2



9. Valencia 11 9 3 2 4 10 11 -1



10. Osasuna 10 9 3 1 5 9 14 -5



11. Getafe 9 8 2 3 3 10 13 -3



12. Cádiz 9 9 2 3 4 8 12 -4



13. Sevilla 8 8 2 2 4 13 12 1



14. Mallorca 8 9 1 5 3 12 15 -3



15. Villarreal 8 8 2 2 4 10 13 -3



16. Las Palmas 8 8 2 2 4 4 7 -3



17. Alavés 7 8 2 1 5 6 12 -6



18. Celta Vigo 5 8 1 2 5 8 13 -5



19. Granada 5 8 1 2 5 13 21 -8



20. Almería 3 9 0 3 6 11 24 -13