Max Verstappen é tricampeão mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, com apenas 26 anos, durante a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, disputada neste sábado (7) no circuito de Lusail.



"É fantástico, estou muito orgulhoso do trabalho da equipe, estou muito feliz por fazer parte deste grupo. Ser campeão do mundo é incrível", disse o piloto da Red Bull.



Verstappen precisava marcar três pontos para ser campeão, mas garantiu o título quando seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, abandonou a prova após uma batida com o francês Esteban Ocon (Alpine).



O holandês, que no momento do acidente de Pérez vinha em terceiro na corrida, nem precisou esperar o final da prova. Ele acabou chegando na segunda posição, atrás do australiano Oscar Piastri (McLaren).



"Eu vi [o acidente de Pérez], mas estava concentrado no objetivo de vencer a corrida, por isso não pensei no título. Não tivemos muita sorte hoje com todos esses Safety Cars", explicou.



Seu terceiro título, esperado há semanas, recompensa uma temporada quase perfeita de Verstappen, vencedor de 13 das 16 etapas disputadas até aqui, inclusive com uma série de dez vitórias consecutivas.



Sem contar o circuito de rua de Singapura, onde chegou em quinto em meados de setembro, o piloto da Red Bull chegou sempre em uma das duas primeiras posições.



Ele consegue seu terceiro título a seis corridas do final do campeonato, igualando a marca do alemão Michael Schumacher em 2002.



Nesta temporada, Verstappen praticamente não cometeu erros e explorou ao máximo a superioridade do carro da Red Bull, que confirmou o título do campeonato de construtores há duas semanas, no GP do Japão.



O holandês conseguiu o recorde de vitórias consecutivas na F1 (10) no início de setembro, em Monza, casa da Ferrari, e deverá superar outras marcas nas próximas semanas, entre elas a de maior número de pontos em uma temporada e a maior diferença para o segundo colocado no campeonato de pilotos.



Com o título de 2023, Max Verstappem entra para o clube dos tricampeões ao lado de Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna.



"Ele foi o mais dominante, de longe, então não é uma surpresa ver Max se juntar a grandes nomes", declarou o chefe da Red Bull, Christian Horner.



-- Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1:



1. Oscar Piastri 35:01.297



2. Max Verstappen Bull) 35:03.168



3. Lando Norris 35:09.794



4. George Russell 35:12.333



5. Lewis Hamilton 35:18.611



6. Carlos Sainz 35:20.103



7. Alexander Albon 35:21.161



8. Fernando Alonso Martin-Mercedes) 35:22.477



9. Pierre Gasly 35:23.039



10. Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) 35:23.505



11. Yuki Tsunoda Bull) 35:24.160



12. Charles Leclerc 35:26.157 (*)



13. Kevin Magnussen 35:26.267



14. Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) 35:28.165



15. Lance Stroll Martin-Mercedes) 35:30.820 (*)



(*penalização de cinco segundos por ter saído dos limites da pista)



- Abandonos:



Liam Lawson Bull)



Logan Sargeant



Esteban Ocon



Sergio Pérez Bull)



Nico Hülkenberg



-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:



. Campeonato de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 407 pts CAMPEÃO



2. Sergio Pérez (MEX) 223



3. Lewis Hamilton (GBR) 194



4. Fernando Alonso (ESP) 175



5. Carlos Sainz (ESP) 153



6. Charles Leclerc (MON) 135



7. Lando Norris (GBR) 121



8. George Russell (GBR) 120



9. Oscar Piastri (AUS) 65



10. Lance Stroll (CAN) 47



11. Pierre Gasly (FRA) 46



12. Esteban Ocon (FRA) 38



13. Alexander Albon (TAI) 24



14. Nico Hülkenberg (ALE) 9



15. Valtteri Bottas (FIN) 6



16. Zhou Guanyu (CHN) 4



17. Kevin Magnussen (DIN) 3



18. Yuki Tsunoda (JPN) 3



19. Liam Lawson (NZL) 2



20. Logan Sargeant (EUA) 0



21. Nyck de Vries (HOL) 0



22. Daniel Ricciardo (AUS) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 630 pts CAMPEÃ



2. Mercedes 314



3. Ferrari 287



4. Aston Martin-Mercedes 222



5. McLaren-Mercedes 186



6. Alpine-Renault 84



7. Williams-Mercedes 23



8. Haas-Ferrari 12



9. Alfa Romeo-Ferrari 10



10. AlphaTauri-Red Bull 5



-- Pilotos campeões mundiais de Fórmula 1 nos últimos dez anos:



2023: Max Verstappen Bull)



2022: Max Verstappen Bull)



2021: Max Verstappen Bull)



2020: Lewis Hamilton



2019: Lewis Hamilton



2018: Lewis Hamilton



2017: Lewis Hamilton



2016: Nico Rosberg



2015: Lewis Hamilton



2014: Lewis Hamilton



-- Maiores campeões mundiais de Fórmula 1:



. 7 títulos:



Lewis Hamilton (GBR, 1985): 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 (Mercedes)



Michael Schumacher (ALE, 1969): 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 (Ferrari)



. 5:



Juan Manuel Fangio (ARG, 1911-1995): 1951 (Alfa Romeo), 1954 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) e 1957 (Maserati)



. 4:



Sebastian Vettel (ALE, 1987): 2010, 2011, 2012 e 2013 (Red Bull-Renault)



Alain Prost (FRA, 1955): 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) e 1993 (Williams-Renault)



. 3:



Max Verstappen (HOL, 1997): 2021, 2022, 2023 (Red Bull-Honda)



Ayrton Senna (BRA, 1960-1994): 1988, 1990 e 1991 (McLaren-Honda)



Nelson Piquet (BRA, 1952): 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) e 1987 (Williams-Honda)



Niki Lauda (AUT, 1949-2019): 1975, 1977 (Ferrari) e 1984 (McLaren-Tag Porsche)



Jackie Stewart (GBR, 1939): 1969 (Matra-Ford), 1971 e 1973 (Tyrrell-Ford)



Jack Brabham (AUS, 1926-2014): 1959, 1960 (Cooper-Climax) e 1966 (Brabham-Repco)