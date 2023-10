Mais de 200 pessoas mortas em ataque em Gaza

436

Mais de 200 pessoas morreram por causa do ataque terrorista (foto: Mahmud Hams/AFP)

"Assinei uma ordem para que a Companhia Elétrica [de Israel] suspenda o fornecimento elétrico para Gaza", informou o ministro de Energia, Israel Katz, por meio de nota.

Conflitos





Israel e os movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica tinham se enfrentado até recentemente em cinco guerras na Faixa de Gaza desde 2008.

Mas uma nova "guerra" teve início neste sábado (7), afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que o Hamas, que governa este enclave palestino, lançou uma ofensiva surpresa contra o Estado hebreu.



Pelo menos 232 pessoas morreram na Faixa de Gaza neste sábado (7/10), de acordo com um balanço atualizado do Ministério da Saúde do enclave palestino, após o movimento Hamas lançar uma ofensiva militar contra Israel, que respondeu com bombardeios."Os hospitais na Faixa de Gaza receberam até agora 232 mártires e 1.697 pessoas com ferimentos de diferentes graus devido à agressão israelense", afirmou o ministério em um comunicado.Neste estreito território de 362 km² vivem 2,3 milhões de palestinos, que estão sob um rigoroso bloqueio israelense desde 2007.Neste sábado, o Ministério de Energia de Israel ordenou o corte no fornecimento de eletricidade para o enclave.