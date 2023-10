436

Ao menos 40 pessoas morreram neste sábado (7) em Israel em confrontos com milicianos palestinos do movimento Hamas, indicaram os serviços de emergência israelenses em um novo balanço.



"Desde a manhã, as equipes do Magen David Adom [equivalente à Cruz Vermelha] prestaram cuidados médicos a centenas de feridos, e certificaram a morte de 40 pessoas", indicaram estes serviços em comunicado, depois de reportarem anteriormente 22 mortes. O Ministério da Saúde de Israel disse que pelo menos 779 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais.