Ataque ucraniano na região fronteiriça da Rússia deixa um morto

Uma pessoa morreu neste sábado (7) em um ataque ucraniano contra a região fronteiriça russa de Belgorod, disse o governador local, Viacheslav Gladkov.



"Esta manhã, as forças armadas ucranianas atacaram a cidade de Urazovo, distrito de Valuisk, com mísseis do tipo Grad", escreveu Gladkov no Telegram. "Uma pessoa morreu, um homem que estava na rua no momento do ataque", afirmou.



Da mesma forma, 14 casas e um veículo foram danificados.



O Ministério da Defesa russo disse ter derrubado neste sábado três mísseis balísticos ucranianos na região de Belgorod, fronteira com a Ucrânia.



Um drone ucraniano também foi abatido neste sábado no distrito de Istrinsky, na região de Moscou, segundo o Ministério da Defesa, que denunciou uma "nova tentativa do regime de Kiev de cometer um ataque terrorista".



O incidente não causou danos materiais nem vítimas, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.



Os ataques ucranianos em território russo se multiplicaram nos últimos meses, enquanto Kiev continua a sua contraofensiva para tentar expulsar as forças russas das áreas que controlam no sul e no leste do país.