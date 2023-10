Bombeiros controlam grande incêndio perto do Congresso do Paraguai

436

Dez pessoas ficaram feridas e cerca de trinta casas foram destruídas por um grande incêndio controlado pelos bombeiros nas proximidades do prédio do Congresso na capital paraguaia, informou a polícia na noite desta sexta-feira (6).



"Foi um incêndio de grandes proporções que foi controlado em menos de duas horas e que possivelmente começou devido a um curto-circuito", afirmou o porta-voz das forças de segurança, o oficial Junior Brizuela, aos jornalistas.



O incêndio ocorreu a cerca de 100 metros do Congresso e da Catedral Metropolitana, em Assunção.



O oficial lembrou que há dois anos ocorreu outro incêndio de magnitude ainda maior na mesma área.



Os moradores das casas precárias que foram consumidas pelo fogo atribuíram sua origem a um curto-circuito, enquanto outras testemunhas culparam a queima de lixo, alimentada pelo vento.



"Em nenhum momento as chamas ameaçaram os prédios públicos", explicou o representante da Secretaria de Emergência Nacional, Eduardo Gómez, aos jornalistas.



"Parece que o incêndio é de menor magnitude até agora, em comparação com o que ocorreu no Natal de 2020 na mesma área", observou Gómez.



Dois dos feridos apresentaram quadros de queimaduras graves, informou a Dra. Ana Collante, chefe da Direção de Coordenação de Hospitais Especializados do Ministério da Saúde.