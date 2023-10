Bayern desiste de recuperar Jérôme Boateng, envolvido em processo de agressão

436

Após uma semana de teste, o Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira (6), que desistiu de recuperar o experiente defensor Jérôme Boateng, envolvido em um processo judicial por violência doméstica.



Boateng, de 35 anos e sem contrato desde o dia 1º de julho, quando deixou o Lyon, estava participando desde o último domingo dos treinos do Bayern, que tem apenas três zagueiros em seu elenco: o francês Dayot Upamecano, o holandês Matthijs De Ligt e o sul-coreano Kim Min-jae.



"Considerando todos os aspectos, o Bayern decidiu desistir de contratar Jérôme Boateng", informou o gigante da Baviera, que ofereceu ao jogador a possibilidade de "manter a forma" no clube.



Boateng jogou no Bayern entre 2011 e 2021, conquistando dois títulos da Liga dos Campeões (2013 e 2020), entre outros.



Em setembro de 2021, ele foi condenado a pagar uma multa de 1,8 milhão de euros (R$ 9,8 milhões na cotação atual) por agredir sua ex-namorada em 2018. Após sua defesa apresentar um recurso, a multa foi reduzida para 1,2 milhão de euros (R$ 6,5 milhões).



Na última quarta-feira, a mais alta instância judicial da região da Baviera acatou o pedido de revisão feito pelas partes do processo, anulando a condenação após recurso e ordenando um novo julgamento pelos mesmos fatos.