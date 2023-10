Dezoito migrantes de Venezuela e Haiti morrem em acidente rodoviário no México

436

Pelo menos 18 migrantes da Venezuela e do Haiti morreram em um acidente rodoviário no estado mexicano de Oaxaca (sul), nesta sexta-feira (6), informou o Ministério Público do estado.



"O acidente rodoviário deixou um balanço preliminar de 18 mortos (duas mulheres, 13 homens e três crianças), todas e todos originários de Venezuela e Haiti", informou este órgão em um comunicado sobre o ocorrido, que também deixou 27 feridos.



O acidente aconteceu por volta das 5h locais (08h em Brasília), quando o ônibus em que os estrangeiros viajavam perdeu o controle e capotou na rodovia que liga as cidades de Oaxaca e Cuacnopalan, no estado vizinho de Puebla (centro), afirmou o Ministério Público.



"Inicialmente, sabe-se também que há pelo menos 27 passageiros feridos, que foram transferidos para hospitais próximos para atendimento médico", acrescenta o comunicado.



A tragédia ocorre apenas cinco dias depois de outro acidente rodoviário no estado de Chiapas (sul), onde morreram 10 mulheres cubanas que viajavam clandestinamente em um caminhão de carga, incluindo uma menor de idade.



Devido ao reforço da segurança por parte do México para combater o tráfego irregular de migrantes, milhares de pessoas de diferentes nacionalidades atravessam o país em ônibus, reboques, veículos em mau estado ou trens de carga.



No caminho, porém, sofrem acidentes ou ataques de criminosos e, às vezes, das próprias autoridades.



Um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), divulgado em 12 de setembro, revelou que a fronteira entre os Estados Unidos e o México foi a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo" em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos.