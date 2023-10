Trump retira processo de US$ 500 milhões contra seu ex-advogado Michael Cohen

436

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, retirou um processo movido contra Michael Cohen, seu ex-advogado pessoal, que se tornou um dos seus maiores críticos.



Trump abriu o processo em abril em um tribunal distrital da Flórida e pediu US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões, na cotação atual) pelo suposto vazamento de informações sob privilégio advogado-cliente e um acordo de confidencialidade.



Em um documento apresentado ao tribunal na quinta-feira, um advogado de Trump disse que o ex-presidente estava "retirando voluntariamente" o processo.



Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, Cohen indicou que a decisão de Trump de retirar o processo ocorreu dias antes de o ex-presidente ser intimado a comparecer e prestar depoimento.



"Como disse desde o início: este caso nada mais foi do que uma tática de retaliação e intimidação", escreveu Cohen.



Cohen é possivelmente uma testemunha importante em um processo judicial que Trump enfrenta em Nova York por supostamente ter pago dinheiro à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, no período pré-eleitoral em 2016, para esconder um suposto caso entre ela e o então candidato Trump.



O ex-presidente foi alvo de 34 acusações criminais de falsificação de registros relacionados a esse pagamento e se declarou inocente de todas elas.



Além disso, o ex-presidente enfrenta um julgamento que acontecerá em março de 2024 por conspiração para reverter o resultado das eleições de 2020, outro em maio por gestão indevida de documentos secretos e, atualmente, um com seu filho mais velho por supostamente inflacionar o valor de seus imóveis para obter vantagens em empréstimos e seguros.