MP da Venezuela emite alerta vermelho da Interpol para captura de opositor Guaidó

436

O Ministério Público da Venezuela emitiu um mandado de prisão contra o opositor Juan Guaidó e solicitará um alerta vermelho da Interpol, com base em investigações de um tribunal nos Estados Unidos divulgadas pela imprensa, anunciou nesta quinta-feira (5) o procurador-geral, Tarek William Saab.



"Foram designados promotores para emitir uma ordem de prisão contra ele e a respectiva solicitação de alerta vermelho da Interpol para que este indivíduo pague por esses crimes que a justiça dos Estados Unidos da América está ciente e divulgando", disse Saab.



Esta investigação se soma a outras 27 que já pesam sobre Guaidó, que lidera um governo interino simbólico apoiado pelos Estados Unidos e cerca de cinquenta governos que não reconheceram a reeleição do presidente Nicolás Maduro em 2018, considerando-a "fraudulenta".



Os crimes imputados a Guaidó, que fugiu para os Estados Unidos em abril passado, incluem traição à pátria, usurpação de funções, obtenção ou extração de dinheiro, valores ou bens públicos, lavagem de dinheiro e associação criminosa.



"Guaidó usou recursos da PDVSA (petrolífera da Venezuela) para causar perdas próximas ou superiores a US$ 19 bilhões (R$ 98 bilhões)", afirmou o procurador, com base em "revelações" fornecidas à imprensa "por um tribunal federal nos Estados Unidos".



Saab também afirmou que desde 2019 foram emitidos 288 mandados de prisão nas investigações envolvendo Guaidó, com 129 colaboradores do opositor presos e 63 "cúmplices" condenados.