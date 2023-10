Regulador dos EUA diz que Musk se esquiva de perguntas sobre compra de ações do Twitter

436

Os reguladores do mercado financeiro dos Estados Unidos pediram, nesta quinta-feira (5), a um juiz que ordene a Elon Musk cumprir uma intimação para responder a perguntas sobre suas compras de ações do Twitter no ano passado.



Musk, que aumentou sua participação no Twitter antes de comprar a empresa por US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões, na cotação da época), não compareceu a um depoimento programado em setembro perante a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), de acordo com uma apresentação legal.



"A contínua recusa de Musk em cumprir a intimação administrativa da SEC está prejudicando e atrasando a investigação do pessoal da SEC para determinar se houve violações das leis federais de valores", disse a comissão nos documentos judiciais.



"Consequentemente, a SEC agora pede ao tribunal que force Musk a comparecer para prestar depoimento na investigação", acrescentou.



A investigação da SEC diz respeito a todas as compras de ações do Twitter feitas por Musk em 2022, bem como suas declarações e apresentações aos reguladores do mercado, indicaram os documentos judiciais.



Musk participou de duas deposições em julho com a SEC, que disse ao tribunal que desde então recebeu "milhares de documentos" que levantaram perguntas que querem que o bilionário responda.



As objeções de Musk à última deposição incluíram uma acusação de que a SEC está usando seu poder para "persegui-lo", disse a comissão na apresentação.



"O Sr. Musk já prestou depoimento várias vezes no âmbito desta investigação equivocada: já é suficiente", disse o advogado de Musk, Alex Spiro, em resposta a uma pergunta da AFP.



