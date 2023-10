Verstappen pode ser tricampeão mundial de F1 no GP do Catar

436

O Grande Prêmio do Catar, 17ª das 22 etapas do Mundial de Fórmula 1 2023, deve ser o palco do terceiro título consecutivo do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que tem chances de ser campeão já no sábado (7), após a corrida sprint.



Verstappen, que tem 13 vitórias na temporada (dez delas consecutivas, um recorde na categoria), tem 177 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, quando restam apenas 180 pontos em disputa até o final do campeonato.



Salvo uma catástrofe, o neerlandês deverá sair do Catar com seu terceiro título, já que, para evitar isso, Pérez terá que ser perfeito na corrida sprint de sábado e na prova de domingo, algo que parece difícil, dada a regularidade mostrada pelo líder do Mundial a bordo do RB19.



"É bom chegar ao Catar com o título de construtores garantido. O circuito é muito divertido, mas será um fim de semana complicado pelo calor, o que pode deixar as corridas mais interessantes. Posso ganhar o campeonato na sprint e esse é o meu objetivo. Espero que seja um fim de semana para lembrar durante muito tempo", declarou Verstappen em sua chegada ao Circuito Internacional de Losail, em Doha.



- Pérez sob pressão -



A Red Bull, que conquistou o campeonato de construtores no GP do Japão, há dois fins de semana, se mostro dominante nesta temporada e é a grande favorita no Catar.



Mas se tudo parece favorável a Verstappen, a temporada não está sendo fácil para o outro piloto da equipe austríaca, e Pérez não pode se descuidar se não quiser ser ultrapassado na classificação por Lewis Hamilton (Mercedes), que está apenas 33 pontos atrás do mexicano.



A corrida sprint vai mudar todo o formato habitual dos fins de semana da F1: uma única sessão de treino livre na sexta-feira, antes da classificação para formar o grid de largada de domingo.



O sábado fica reservado para a sprint, primeiro com a classificação e depois com a corrida.



A McLaren, de volta ao protagonismo após o duplo pódio em Suzuka (Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro) será a principal adversária da Red Bull.



Três semanas depois de sua inesperada vitória em Singapura, o espanhol Carlos Sainz terá que manter os pés no chão no GP do Catar, onde a Ferrari precisa diminuir a vantagem de 20 pontos da Mercedes no campeonato de construtores.



"No papel, o circuito de Lusail será uma dura prova para o nosso carro", admitiu o chefe da escuderia italiana, Fréderic Vasseur.



O forte calor, com 35 graus à noite (e sensação térmica superior aos 40 graus), o asfalto novo do circuito e a maior ou menor aderência da pista em função da presença de areia, serão elementos decisivos no resultado final.



-- Programação do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (horário de Brasília):



Sexta-feira:



10h30-11h30: Treino livre



14h00-15h00: Classificação para a corrida de domingo



Sábado:



10h00-10h44: Classificação para a corrida sprint



14h30-15h00: Corrida sprint (19 voltas)



Domingo:



14h00: Largada do Grande Prêmio (57 voltas ou duas horas de prova)



-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2023:



. Campeonato de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 400 pontos



2. Sergio Pérez (MEX) 223



3. Lewis Hamilton (GBR) 190



4. Fernando Alonso (ESP) 174



5. Carlos Sainz (ESP) 150



6. Charles Leclerc (MON) 135



7. Lando Norris (GBR) 115



8. George Russell (GBR) 115



9. Oscar Piastri (AUS) 57



10. Lance Stroll (CAN) 47



11. Pierre Gasly (FRA) 46



12. Esteban Ocon (FRA) 38



13. Alexander Albon (TAI) 21



14. Nico Hülkenberg (ALE) 9



15. Valtteri Bottas (FIN) 6



16. Zhou Guanyu (CHN) 4



17. Kevin Magnussen (DIN) 3



18. Yuki Tsunoda (JPN) 3



19. Liam Lawson (NZL) 2



20. Logan Sargeant (EUA) 0



21. Nyck de Vries (HOL) 0



22. Daniel Ricciardo (AUS) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 623 pontos CAMPEÃ



2. Mercedes 305



3. Ferrari 285



4. Aston Martin-Mercedes 221



5. McLaren-Mercedes 172



6. Alpine-Renault 84



7. Williams-Mercedes 21



8. Haas-Ferrari 12



9. Alfa Romeo-Ferrari 10



10. AlphaTauri-Red Bull 5