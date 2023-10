Mont Blanc perdeu dois metros desde 2021

436

A maior montanha da França, o Mont Blanc, perdeu pouco mais de dois metros nos últimos dois anos, informaram especialistas nesta quinta-feira (5).



O pico alpino media 4.805,59 metros em setembro de 2023, ou seja, 2,22 metros a menos que em 2021.



Isto pode ser devido à diminuição das chuvas no verão, de acordo com Jean des Garets, presidente da câmara departamental de geômetros da Alta Saboia, no sudeste da França.



"O Mont Blanc pode ser maior em dois anos", acrescentou.



O pico rochoso da montanha mede 4.792 metros acima do nível do mar, mas a sua espessa camada de gelo e neve varia em altura de ano para ano, dependendo do vento e do clima.



Os pesquisadores medem-no a cada dois anos desde 2001, na esperança de recolher informações sobre o impacto da mudança climática nos Alpes.



Mas "estamos recolhendo dados para as gerações futuras, não estamos aqui para interpretá-los, deixamos isso para os cientistas", disse des Garets.



As pessoas não deveriam usar a medição de altura "para dizer qualquer coisa", ele insistiu.



Cerca de 20 pessoas escalaram a montanha em meados de setembro para fazer medições durante vários dias, divididas em oito grupos equipados com ferramentas de alta tecnologia e, pela primeira vez, um drone.



"Aprendemos muito com essas campanhas de medição: sabemos que o cume muda constantemente de altitude e posição, com mudanças de até cinco metros", disse des Garets.