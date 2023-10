Jihad Islâmica exibe mísseis, foguetes e drones em desfile em Gaza

436

Milhares de milicianos palestinos desfilaram na Cidade de Gaza nesta quarta-feira (4), exibindo mísseis, foguetes e drones, por ocasião do 36º aniversário de criação do movimento da Jihad Islâmica.



Cerca de 4.500 membros das Brigadas Al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica Palestina, participaram da marcha, indicou à AFP um dirigente dessa organização que defende a luta armada contra Israel.



Os mísseis, transportados em caminhões pintados de verde e com camuflagem, apresentados como "de fabricação local", foram montados durante a cerimônia.



"Os novos mísseis do modelo Burak têm alcance de 85 km e os modelos Sadre 3 [um modelo iraniano] modernizados estão equipados com uma carga explosiva de 400 kg", assinalou o porta-voz das Brigadas Al-Quds.



Em maio, Israel lançou uma ofensiva contra a Jihad Islâmica em Gaza, durante a qual várias milícias palestinas dispararam mais de 1.200 foguetes contra o território do Estado judeu, segundo o Exército israelense. O balanço desses enfrentamentos foi de 34 palestinos e uma israelense mortos.



Israel impõe, há mais de 15 anos, um rigoroso bloqueio aéreo, marítimo e terrestre à Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista Hamas.