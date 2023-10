Getafe tira nome de Alfonso Pérez de estádio após críticas à seleção feminina da Espanha

436

O Getafe e a prefeitura desta cidade da Comunidade de Madri decidiram retirar o nome do ex-jogador Alfonso Pérez de seu estádio, após suas polêmicas críticas à seleção feminina da Espanha depois do escândalo do beijo forçado em Jenni Hermoso na Copa do Mundo da Austrália.



"A prefeitura e o Getafe decidiram renomear o estádio da cidade como 'Coliseum'", eliminando o nome de Pérez, escreveu o órgão municipal na rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (4).



A decisão contempla que o Getafe tenha a "possibilidade de incluir um patrocínio publicitário junto ao nome 'Coliseum'". Além disso, a prefeitura quer que o local seja "um exemplo para transmitir valores positivos e respeito".



Após o escândalo do beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso, Alfonso Pérez, ex-jogador do Real Madrid, afirmou em uma entrevista ao jornal El Mundo que "há mulheres trabalhando em todos os cargos de grandes empresas e ninguém fecha as portas para elas. Mas acho que o futebol feminino não pode ser equiparável ao masculino em nada, porque tudo vai em função das receitas geradas e da repercussão midiática".



"Com certeza existem outras atletas de outros esportes que gostariam de receber os salários da seleção feminina espanhola e não podem, como eu gostaria de receber o mesmo que Cristiano Ronaldo, mas não posso ser tão bom", acrescentou.



"Cada um tem que saber seu lugar e o que rende. Elas não podem se queixar do que é o futebol feminino atualmente. Evoluiu, mas precisam manter os pés no chão e saber que não podem se equiparar em nenhum sentido com um jogador homem", opinou Pérez na entrevista.



A prefeita de Getafe, a socialista Sara Hernández, afirmou que se sentiu "decepcionada e triste" com as declarações de Alfonso Pédez, e por isso entrou em contato com o clube da cidade "para tomar as medidas correspondentes".



