McCarthy é destituído da Presidência da Câmara dos EUA pelo Partido Republicano

O congressista republicano Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira (3), em uma ação implacável dos legisladores republicanos de extrema direita, insatisfeitos com sua cooperação com os democratas.



Pela primeira vez em seus 234 anos de história, a Câmara apoiou uma resolução "para a vacância do cargo de presidente da Câmara", com uma votação de 216 contra 210, preparando o terreno para uma disputa sem precedentes para substituir o "speaker" um ano antes da eleição presidencial.



O ex-empresário de 58 anos irritou os conservadores durante o fim de semana, ao aprovar uma medida temporária bipartidária, apoiada pela Casa Branca, para evitar a paralisação dos serviços federais.



O conservador da Flórida Matt Gaetz, que pressionou pelo voto de remoção de McCarthy, apostou em que conseguiria depor o presidente da Câmara com o apoio de alguns poucos republicanos, ajudados pela relutância dos democratas em auxiliar um presidente da Casa que recentemente abriu uma altamente politizada investigação de impeachment contra o presidente Joe Biden.



Os republicanos foram alertados por sua liderança de que poderiam mergulhar o partido "no caos", mas Gaetz, que reclamou reiteradamente do fracasso de McCarthy em honrar os acordos feitos com a extrema direita, replicou: "o caos é o presidente McCarthy".



"Caos é alguém em cuja palavra não podemos confiar", afirmou.