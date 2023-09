436

A Ucrânia considerou, nesta sexta-feira (29), que a autorização para que atletas russos participem com uma bandeira neutra dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 "incentiva a Rússia" a prosseguir com sua invasão ao país.



"Permitir a participação dos russos nos Jogos Paralímpicos (...) primeiro prolonga a guerra e depois incentiva a Rússia a aumentar os níveis de violência maciça na Ucrânia", escreveu no X, antigo Twitter, Mykhailo Podoliak, conselheiro da Presidência ucraniana.