Atletas paralímpicos russos são autorizados a participar sob bandeira neutra em Paris 2024

436

Os atletas russos foram autorizados a participar, sob bandeira neutra, dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, após duas votações da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), na manhã desta sexta-feira (29) em Manana (Barein).



Após ter rejeitado a suspensão completa do Comitê Paralímpico russo com 74 votos a favor, 65 contra e 13 abstenções, o IPC votou a favor de uma suspensão parcial (90 votos a favor, 56 contra e 6 abstenções).



Desta forma, os atletas russos poderão participar "individualmente" e de "forma neutra" das Paralimpíadas de Paris, que acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro do próximo ano.



O IPC deverá se pronunciar ainda nesta sexta-feira sobre o status de membro do Comitê Paralímpico bielorrusso.



A posição adotada pelo IPC se aproxima da recomendação feita em 28 de março de 2023 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) às federações internacionais, que sugere autorizar a participação de atletas russos e bielorrussos como atletas individuais neutros em competições no exterior.



O COI, por sua vez, não se posicionou sobre os Jogos de 2024, e adiou a decisão para um "momento apropriado".



Após a ofensiva do Exército russo na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o IPC decidiu não autorizar a participação dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022.



Em 16 de novembro do ano passado, a Assembleia Geral do IPC em Berlim suspendeu os comitês paralímpicos nacionais da Rússia e de Belarus pelo período de um ano.