Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians

436

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (28) a contratação do técnico Mano Menezes, um dia depois da saída de Vanderlei Luxemburgo, demitido após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.



O treinador assinou contrato "até o fim de 2025" e vai comandar o 'Timão' no clássico de sábado contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, informou o clube em um comunicado.



Mano era o plano B da diretoria corintiana, que esperava trazer de volta o ídolo Tite, técnico da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.



Tite está na mira do Flamengo para substituir o argentino Jorge Sampaoli, cuja saída é iminente após uma série de maus resultados pelo rubro-negro.



Livre no mercado desde que deixou o Internacional, em julho, Mano Menezes terá o desafio de lutar pelo primeiro título do Corinthians na Copa Sul-Americana e de afastar a equipe da zona de rebaixamento no Brasileirão.



O time paulista empatou em 1 a 1 com o Fortaleza pela Sul-Americana na terça-feira, em Itaquera, resultado que selou a demissão de Luxemburgo. O jogo de volta será na semana que vem, no Castelão.



Após 24 rodadas, o 'Timão' é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro com 30 pontos, cinco acima do Bahia, que abre a zona da degola.



No sábado, a equipe fará um clássico contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, no Morumbi.



Mano terá sua terceira passagem pelo Corinthians. A primeira delas foi em 2008, na única temporada do clube na segunda divisão.



Depois de levar o time de volta à elite com a conquista da Série B, o treinador levantou no ano seguinte o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.



Após a Copa do Mundo de 2010, Mano assumiu a Seleção Brasileira e ficou no cargo por dois anos (2010-2012). Depois de uma uma breve passagem pelo Flamengo em 2013, voltou ao Corinthians na temporada 2014.



Mano Menezes é o terceiro treinador com mais jogos pelo clube paulista (248), atrás de Oswaldo Brandão (435) e Tite (378).



Ele será o quarto técnico do Corinthians em 2023, depois de Fernando Lázaro, Cuca e Luxemburgo.