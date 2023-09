Uma das árvores mais famosas do Reino Unido foi derrubada deliberadamente

436

Uma das árvores mais fotografadas do Reino Unido, localizada perto da Muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi "derrubada deliberadamente", denunciou nesta quinta-feira (28) o gestor do parque nacional onde foi plantada.



"A Autoridade do Parque Nacional de Northumberland pode confirmar que, infelizmente, a famosa árvore Sycamore Gap caiu durante a noite", afirmou em comunicado.



"Temos razões para acreditar que ela foi derrubada deliberadamente", acrescentou.



Localizada perto da muralha da era romana erguida para evitar a invasão de hordas de bárbaros, esta árvore majestosa em uma paisagem espetacular apareceu no filme "Robin Hood", de Kevin Costner, em 1991.



Segundo fotos divulgadas nas redes sociais, resta apenas um pé do tronco daquela que foi eleita a "árvore do ano" em 2016.



A polícia local anunciou o início de uma investigação.



A deputada local Mary Foy denunciou um "ato de vandalismo ridículo" e "doloroso" em um assentamento no nordeste.



"Dia muito triste para o icônico Sycamore Gap, que causará dor a tantas pessoas em todo o país e até no mundo", acrescentou.



Na rede social X (ex-Twitter), o parlamentar local Steven Bridgett disse que a árvore foi "definitivamente cortada com uma serra elétrica".



X